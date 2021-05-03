صدارة الجزيرة في اختبار عجمان

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

يخوض الجزيرة متصدر دوري الخليج العربي لكرة القدم امتحان حرج خارج الديار، عندما يحل ضيفاً على عجمان (صاحب المركز 12 برصيد 14 نقطة)، ضمن الجولة 24 من المسابقة.

ويعيش الجزيرة أفضل فتراته في المسابقة، إذ يتصدر قمة الترتيب العام برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه بني ياس.

ويبدو فخرأبوظبي على «الورق» هو الأقرب لحسم لقب الدوري، نظراً إلى المباريات السهلة على الورق التي من المتوقع أن يخوضها في الجولات المتبقية للدوري.

وإلى جانب لقاء عجمان، ينتظر الجزيرة أن يلعب أمام العين ثم خورفكان، على العكس من بني ياس الذي تنتظره مباريات بالغة الصعوبة أمام شباب الأهلي، والظفرة، ثم يلعب مع الوحدة في آخر لقاءاته بالمسابقة.

ولا يريد الجزيرة أن يتعرض لأي مفاجآت أمام فريق يسعى للهروب من شبح الهبوط، ما سيجعله يخوض اللقاء بشعار أكون أولا أكون.

ويمتلك الجزيرة أفضلية في المواجهات المباشرة مع عجمان، إذ فاز في 12 مواجهة، آخرها في الدور الأول 3/‏صفر، وتعادلا خمس مرات، فيما فاز «البرتقالي» في مباراة واحدة فقط.

في المقابل، يسعى عجمان، الذي قدم موسماً سيئاً لتحسين وضعيته في جدول المسابقة والخروج ولو بنقطة التعادل على أقل تقدير، لعلها تنفعه في صراع الدائرة مع الفجيرة وحتا على البقاء.

وربما يساعد البرتقالي كثيراً في تلك المواجهة عودة جميع المصابين، خلال فترة التوقف باستثناء الظهير الأيمن، محمد إسماعيل، الذي تعرض للإصابة في مباراة الوصل الودية، لكن بدائل المدرب المصري، أيمن الرمادي، تبدو جاهزة لتعويض هذا الغياب المهم المتمثل في البديل خالد الزري.

وعانى عجمان كثيراً من أخطاء الدفاع الخلفي وحالة البطء الشديد التي ظهر عليها في مباريات الدوري، ما جعله شباكه تستقبل 50 هدفاً، ليصبح ثاني أكثر فرق المسابقة استقبالاً للأهداف بعد الفجيرة، الذي اهتزت شباكه 51 مرة، إلا أن الخطأ سيكون ممنوعاً في مواجهة اليوم على دفاع عجمان، خصوصاً أنه سيواجه القوة الأكبر هجومياً في الدوري بـ57 هدفاً.

• الجزيرة يتصدر ترتيب الدوري بـ50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بني ياس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news