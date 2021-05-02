مدرب العين: نحترم طموحات كلباء وعازمون على الفوز

المصدر: العين- الإمارات اليوم

أكد مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل أنهم مطالبون بإظهار قوتهم للفوز في المباريات الثلاث المتبقية من الموسم الحالي، سعياً لتحسين وضعهم في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، معتبراً أن مواجهة الغد أمام كلباء في الجولة 25 تأتي عقب فترة التوقف الطويلة نسبياً، مشيراً إلى أن المباريات المتبقية تمثل تسعة نقاط، وكل ما يمكنه قطعه من وعود هو أنَّ اللاعبين الذين سيخوضون اللقاءات سيقدمون كل ما لديهم لحصد النقاط الثلاث مع نهاية كل مباراة.

وقال في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء: "هدفنا في الوقت الحالي يتمثل في تحسين موقعنا على لائحة الترتيب، ونحن واثقون في قدرتنا على فعل ذلك من خلال التركيز على القيام بعملنا بطريقة جيدة، وأن نثبت أنه رغم الظروف الصعبة التي عانينا منها هذا الموسم، إلا أنه من المهم أن ننهي الموسم بتحقيق الانتصارات".

وزاد: "نحن نحترم فريق اتحاد كلباء الذي أظهر مستوى جيداً هذا الموسم ويحتل المركز السابع حالياً خلفنا مباشرة بفارق نقطتين، ولديهم فريق جيد ولاعبين يتمتعون بإمكانيات كبيرة، ولكن في المقابل سنظهر قدرات ومهارات فريقنا لأننا نسعى للفوز بالنقاط الثلاث وأعتقد أنها ستكون مباراة جيدة وسنستمتع بمشاهدتها الفريقان يتنافسان من أجل تحقيق الهدف نفسه ولكننا عازمون على الفوز بنتيجة المباراة وسنخوض هذه المباريات الثلاث خلال تسعة أيام ونرغب في أن نكون الفريق الفائز في جميعها".

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