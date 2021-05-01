اتحاد كلباء يرفد المنتخب الأولمبي بـ 3 لاعبين

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أضاف نادي اتحاد كلباء نجاحاً جديداً لسجله الكروي في الموسم الحالي، بعدما حقق فريق الرديف المركز الثالث في دوري تحت 21 سنة، خلف شباب الأهلي «البطل»، والعين «الوصيف»، تزامناً مع نجاحات الفريق الأول في دوري الخليج العربي، فضلاً عن رفده المنتخب الأولمبي بثلاثة لاعبين مميزين.

وقال عضو شركة كرة القدم ومشرف الفريق، فيصل البيرق، لـ«الامارات اليوم»: «يسعدنا رفد المنتخب الأولمبي بثلاثة لاعبين نجوم، وهم كل من هداف الفريق فهد باروت بـ10 أهداف، وسلطان عادل، وعيسى أحمد، كما قدم فريقنا مستويات قوية وجميلة طوال الموسم، ونجح في رفد الفريق الأول بلاعبين مميزين، منهم اللاعب الموهوب سلطان عادل، وكذلك اللاعب عمر ذياب، والحارس المتألق عيسي أحمد، وفهد باروت، وغيرهم من اللاعبين الذين سيكونون داعماً كبيراً للفريق الأول في المواسم المقبلة».

وأضاف: «قدمنا مباريات جميلة وقوية طوال الموسم، وذلك بفضل الدور الكبير للطاقم الفني بقيادة المدرب جمال إبراهيم، والمدرب إبراهيم محمد، ومدير أحمد إبراهيم، والإداري راشد سالم اليماحي، والطاقم الطب،ي وكل هذه الجهود مجتمعة عززت تطلعات اللاعبين لتحقيق مركز طيب».

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