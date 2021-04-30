حوراء تشارك في الدوري العالمي للكاراتيه

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تشارك لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة والمنتخب الوطني، حوراء العجمي، في الدوري العالمي للكاراتيه، الذي ينطلق اليوم في البرتغال، ويستمر حتى الثاني من مايو المقبل.

وقالت حوراء في تصريحات صحافية: «إنها تسعى من خلال بطولة البرتغال إلى تأهلها لبطولة العالم التي تستضيفها دبي خلال نوفمبر المقبل»، وأضافت: «شاركت في عدد من البطولات المحلية أخيراً، وكانت اختباراً جيداً سواء لي أو ولزملائي اللاعبين، وأن نسخة الدوري العالمي بالبرتغال هي واحدة من البطولات الكبرى التي ستحقق الاستفادة منها في سبيل إعدادي وتجهيزي لبطولة العالم بدبي».

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