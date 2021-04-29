الوحدة يطلب نقطة «التأهل الآسيوي» من غوا الهندي

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يبحث الوحدة عن بطاقة الترشح إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي اليوم غوا الهندي، في التاسعة مساء في الجولة السادسة والأخيرة بالدور الأول للمجموعة الخامسة. ويحتاج العنابي إلى نقطة التعادل فقط، بينما الفوز قد يمنحه صدارة المجموعة بشرط خسارة بيرسبوليس الإيراني أمام الريان في المباراة الأخرى.

ونجح الوحدة في قلب موازين الأمور لصالحه، وجعل التأهل بيده، وذلك بعد أن حقق المعادلة الصعبة في الجولة الماضية، وفاز على بيرسبوليس بهدف دون رد، رغم النقص العددي بغياب الثنائي إسماعيل مطر، وأحمد راشد بداعي الإيقاف. وتعرض مطر لعقوبة إدارية بإيقافه ثلاث مباريات في أبطال آسيا بسبب ما حصل بينه وبين مدافع الريان ديم تراوري في الجولة الرابعة.

ويعاني الوحدة أيضاً غياب ثلاثة لاعبين بعد طرد عبدالله أنور في مباراة بيرسبوليس، وحصول عبدالله الكربي ومنصور الحربي على البطاقة الصفراء الثانية في تلك المباراة.

لكن الوحدة نجح في الحفاظ على توازنه بفضل عناصره الشابة التي دفع بها المدرب الهولندي تين كات في المباريات الأخيرة، إذ برز لاعب خط الوسط، عبدالله سالمين (16 عاماً)، ومنصور المنهالي، ونهيان عادل.

ويبقى الدور الأبرز لثنائي قلبي الدفاع فارس جمعة، ولوكاس بيمينتا، اللذين قدما مجهوداً بارزاً مكن العنابي من عدم اهتزاز شباك الحارس محمد الشامسي في آخر مواجهتين.

وسجل الوحدة طفرة ملحوظة منذ تعيين تين كات مدرباً في الشهر الماضي، إذ يتطلع إلى تكرار إنجازه السابق نفسه مع الوحدة في موسم 2019، حينما بلغ دور الـ16 قبل أن يرحل عن تدريب الفريق.

وقال تين كات في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «هناك الكثير من الثقة، لدينا فريق رائع، لاعبون واثقون بأنفسهم كثيراً، سنخوض المواجهة ونحاول الفوز بها، رغم اعترافنا بأن الفريق الهندي لعب بشكل جيد في البطولة ولكن كان ينقصه الخبرات».

الشارقة يؤدي «الواجب» أمام تراكتور ويمنح الفرصة للبدلاء

يخوض فريق الشارقة مباراة تحصيل حاصل اليوم أمام تراكتور الإيراني الساعة العاشرة مساء، على استاد نادي الشارقة، في ختام الدور الأول للمجموعة الثانية ضمن دوري أبطال آسيا. وكان الشارقة قد حسم تأهله متصدراً للمجموعة بـ11 نقطة، وستكون المباراة فرصة للاعبين البدلاء، بحسب تصريحات مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري في المؤتمر الصحافي الأخير.

وستكون الفرصة مواتية لمجموعة من اللاعبين الشباب لإثبات جدارتهم، قبل استئناف مسابقة دوري الخليج العربي، والتحضير أيضاً لدور الـ16 بأبطال آسيا.

وفاز الشارقة في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، واستطاع أن يقدم أداء مميزاً اختلف كلياً عن وضعه في الدوري المحلي. من جانبه يخوض تراكتور المباراة من أجل الفوز ورفع رصيده إلى 10 نقاط، والتأهل ضمن أحسن الثواني. وتشهد المجموعة أيضاً مباراة أخرى في الساعة السابعة مساء بين باختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي لتحسين الصورة بعد أن غادرا رسمياً.

يملك الوحدة فرصة تصدر المجموعة الخامسة في حال فوزه وخسارة بيرسبوليس أمام الريان.منصور السندي - الشارقة

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