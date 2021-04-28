تين كات: الوحدة متمسك بالتأهل دون انتظار هدايا الآخرين

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

وضع الوحدة أوراق التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بين يديه، بعدما تغلب على بيرسبوليس الإيراني، بهدف دون رد، أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويقضي نظام البطولة بتأهل أوائل المجموعات الـ10 مباشرة، بجانب أفضل ستة أندية تحتل المركز الثاني، بينها ثلاثة من غرب القارة، ومثلها من الشرق. ويحتاج العنابي إلى الفوز على غوا الهندي غداً لضمان التأهل رسمياً دون انتظار نتائج الآخرين. ورفع الوحدة رصيده إلى 10 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، مقابل 12 للمتصدر بيرسبوليس، وثلاث لغوا، واثنتين للريان.

من جانبه، أكد مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، أن «فريقه متمسك بفرصة التأهل دون انتظار الهدايا من أحد». وقال في المؤتمر الصحافي: «ساعدنا الانضباط التكتيكي واستغلال الفرص التي سنحت لنا في الخروج بالنتيجة المطلوبة، وقد أغلقنا ملف هذه المباراة سريعاً، وبدأنا التحضير للقاء الفريق الهندي من خلال دراسة أدائه في مبارياته الثلاث الماضية أمام بيرسبوليس والريان، لمعرفة التغيرات التي طرأت، عليه بعد أن واجهناهم في مباراة الدور». وكان الوحدة قد تعادل من دون أهداف مع غوا الهندي، في مباراة الدور الأول للبطولة.

وبالنسبة لسيناريوهات التأهل الأخرى للوحدة، فقد يكون التعادل كافياً، خصوصاً أن العنابي يتفوق على عدد من أصحاب المراكز الثانية في المجموعات الأخرى، مثل تراكتور الإيراني (الثانية)، والاستقلال الإيراني (الثالثة)، والنصر السعودي (الرابعة). ونقطة أمام غوا تنقل الوحدة إلى دور الـ16، لكن الخسارة قد تعقّد من مهمته، إذ سيكون لزاماً عليه انتظار بقية مباريات الجولة الأخيرة في المجموعات الأربع الأخرى لمعرفة موقفه من التأهل.

ويحسم الوحدة التأهل مباشرة إذا فاز على غوا بفارق يزيد على خمسة أهداف، وتعادل برسيبوليس مع الريان سلبياً، أو أن يفوز ويخسر الفريق الإيراني أمام الريان.

سيناريو التأهل للوحدة

1- الفوز أو التعادل مع غوا.

2- الخسارة تفرض عليه انتظار نتائج المجموعات الأخرى.

3- التأهل متصدراً بالفوز على غوا، وخسارة برسيبوليس من الريان.

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