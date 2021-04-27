إيقاف إسماعيل مطر «آسيوياً»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، أن لجنة الانضباط في الاتحاد عاقبت قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر بالإيقاف ثلاث مباريات في البطولة القارية، وتغريمه 1000 دولار، على خلفية التصرف الذي صدر منه خلال مباراة الفريق أمام الريان القطري، الجمعة الماضي، وانتهت لمصلحة الوحدة، بهدف دون رد.

وتعرض مطر للبطاقة الحمراء المباشرة من جانب الحكم السعودي محمد العنزي، بعد أن دفع مدافع الريان ديم تراوري، رداً على لعبة عنيفة قام بها الأخير في حق قائد الوحدة.

ولن يتمكن مطر من المشاركة مع ناديه في مباراة بيرسبوليس الإيراني، وأيضاً في اللقاء المقبل ضد غوا الهندي، الخميس المقبل، في آخر مباريات المجموعة الخامسة، إضافة إلى مباراة الذهاب في دور الـ16 في حالة تأهل الوحدة.

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