بوجسيم: دورينا للإستهلاك المحلي.. وإدارات أندية لم تقدم شئي سوى إهدار الملايين

المصدر: الإمارات اليوم –دبي

وصف رئيس مجلس التحكيم الرياضي ، الحكم المونديالي السابق في كرة القدم علي بوجسيم دوري الخليج العربي لكرة القدم بإنه للإستهلاك المحلي ، مشيرا إلى أن فشل بعض الإداريين في رفع مستوى الدوري إلى المستوى العالمي يراد له أن يمتد إلى التحكيم، مؤكدا أن اتحاد الكرة الإماراتي يعد أكثر اتحاد آسيوي يضع خطط وبرامج لتطوير منظومته التحكيمية ، متسائلا بشأن ماذا قدمت إدارات بعض الأندية سوى إهدار الملايين في تغيير المدربين واللاعبين والمستوى الفني السئ لفرقنا ، لافتا إلى أنه يجب محاسبة هؤلاء الإداريين.

وقال بوجسيم في حديث لقناة الشارقة الرياضية" أين اللاعبين الذين قامت الأندية برفدهم للمنتخب الوطني رغم أنه تم إعطاء إدارات هذه الأندية مسؤولية تطوير الكرة".

وردا على سؤال عمااذا كان الإستعانة بالحكم الأجنبي سيسهم في التقليل من الأخطاء التحكيمية في دورينا ، أكد بوجسيم أنه اذا كان الحكم الاجنبي سيقلل من الأخطاء التحكيمية في بلده فإنه سيقلل في الدوري الإماراتي.

وأعتبر بوجسيم أن الحكام المستجدين في دورينا هم نتاج دورات مكثفة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، مؤكدا أن المحاضر ومراقب الحكام يجب أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية، لافتا إلى أن الحكام يتعرضون للإهانات عبر وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي

وأشار بوجسيم إلى أن الأخطاء التحكيمية في الموسم الحالي أقل من المواسم الماضية ، لافتا إلى أن الحكام ا يتعرضون للإهانات عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأضاف بوجسيم" حتى اليوم هناك حالات تحكيمية تثير جدلاً بين الحكام أنفسهم".

ووصف بوجسيم الحكم الإماراتي بإنه أفضل من الإنجليزي.

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