العروبة بطل الدرجة الأولى.. «نتائج وأداء وأرقام قياسية»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

سجّل نادي العروبة أرقاماً قياسية في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم قادته إلى الفوز بالدرع، والصعود للعب بدوري الخليج العربي الموسم المقبل برفقة وصيفه فريق الإمارات.

ومن أبرز الأرقام، تمكن العروبة من تحقيق عدد من «الريمونتادات»، وتسجيله أهدافاً قاتلة في الدقائق الاخيرة، إضافة الى العودة بنقاط ثمينة من ملاعب المنافسين الذين تفوق عليهم في أكثر من مباراة.

وكان موسم الدرجة الأولى قد اختتم، أول من أمس، بإقامة مباريات الجولة الأخيرة التي أسفرت عن تعادل البطائح مع العروبة (1-1)، ومصفوت مع الإمارات بالنتيجة نفسها، والذيد مع الحمرية (2-2)، ومسافي مع دبا الحصن (3-3)، وفاز العربي على دبا الفجيرة (2-1).

ويحتل العروبة صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة، يليه الإمارات ثانياً (41 نقطة)، ثم البطائح (38 نقطة)، دبا الفجيرة (32 نقطة)، ودبا الحصن (28 نقطة)، العربي (28 نقطة)، الحمرية (27 نقطة)، والتعاون (20 نقطة)، ومصفوت (18 نقطة)، ومسافي (17 نقطة)، وأخيراً الذيد بست نقاط.

«ريمونتادا» 3 مرات

نجح العروبة في صناعة الـ«ريمونتادا» ثلاث مرات، الأولى حين قلب تأخره امام البطائح بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 70 من المباراة الى فوز كبير (4-2)، والثانية بقلب تأخره أمام العربي بهدف نظيف حتى الدقيقة 69 ليفوز (3-1)، والثالثة على حساب مصفوت عندما قلب تأخره 1-2 حتى الدقيقة 84 إلى فوز (3-2).

بعد الـ90

لعبت التدخلات الفنية الطارئة للمدرب فتحي العبيدي دوراً في تسجيل عدد من الاهداف التي توزن قيمتها بقيمة البطولة، ومنها هدف أحمد خميس في الدقيقة (90+2) في مرمى الامارات «الوصيف» عندما كان خاسراً النتيجة بهدف نظيف، وتكررت الحالة في المباراتين التي تعادل بهما أمام العربي (1-1) والحمرية (2-2) قبل نهاية المباراة بدقائق، بعد مشاركة اللاعب سعيد عبيد.

5 انتصارات

حقق العروبة أطول سلسلة انتصارات متصلة في الموسم الحالي للدوري، وبلغت خمسة انتصارات متتالية انطلقت بعد الخسارة من دبا الحصن (3-1) ولم تتوقف إلا بعد التعادل مع الامارات (1-1) عززت من موقفه بعد نيله 15 نقطة كاملة وضعته في المنافسة الحقيقية.

17 نقطة

حصد العروبة 17 نقطة من المباريات التي خاضها خارج ملعبه، وأبرزها نقطة التعادل أمام فريق الإمارات، وثلاث من ملعب مسافي العنيد، ومثلها من فريق مصفوت قبل ختام الموسم بجولات قليلة.

راشد بن حميد: استمرار البطولات دون توقف إنجاز بحد ذاته

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، فريق العروبة بعد الصعود لدوري المحترفين، وقال في تصريحات صحافية: «الموسم كان ناجحاً على الرغم من تحدي جائحة كورونا، ونشكر لجنة المسابقات لنجاحها في تنظيم البطولة»، مضيفاً أن «استمرار منافسات البطولات دون توقف يعد بحد ذاته انجازاً مميزاً». وأضاف: «نتأمل أن تتحسن الأمور في فترة الصيف للاستعداد للموسم المقبل بشكل أفضل، وعندما ناقشنا الاستراتيجية الجديدة أشركنا جهات كثيرة معنا في الاجتماع من الشركاء، إضافة الى وسائل الإعلام، وخرجنا بأفكار كثيرة منها رفع عدد اللاعبين المسجلين في دولة الامارات، وحققنا أشياء كثيرة، وسنستعد لذلك بشكل جيد والموسمان القادمان سيشهدان قفزة نوعية بعدد اللاعبين، بمعنى إقامة بطولات اكثر، ونتطلع الى كفاءات أفضل للاعبين الذين سيدخلون لدوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى من خلال خطتي عمل، الأولى للسنوات الثلاث المقبلة، وأخرى التي تمتد للعشرين سنة المقبلة، هدفنا منها أن يكون لبطولاتها قيمة عالية من خلال التسويق وإشراك القطاع الخاص».

العبيدي: سعيد باكتشاف لاعبين وتطوير المواهب

قال مدرب فريق العروبة، التونسي فتحي العبيدي، لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بسعادة كبيرة وإنجاز كبير لما تحقق من الفوز بالبطولة، وقيادة الفريق للعب في دوري الخليج العربي، وسعادتي أكبر لكون الفوز ارتبط بتحقيق مكاسب مهمة، منها استكشاف لاعبين وتطوير مواهب يمكن أن يكون لهم مستقبل واعد في خدمة الكرة الاماراتية مستقبلاً، وعلى الجانب الشخصي فقد يكون هذا الفوز تتويجاً لجهود كبيرة خضتها مع العديد من الفرق التي دربتها، وكل الشكر لإدارة نادي العروبة للدعم الذي مهّد لهذا الإنجاز».

سالم: هدفنا الاستمرار بالنجاح

وصف مدير فريق العروبة عادل سالم الانجاز بأنه تتويج شخصي له ايضاً منذ كان لاعباً في عام 2000، لكن ظروف إصابته لم تساعده على الاستمرار، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كل الشكر لإدارة النادي على الثقة التي منحت لي، والجمهور الذي كان يدعو لنا ويدعمنا ويشجعنا بالرغم من عدم الحضور بسبب الجائحة، وهدفنا الاستمرار بالنجاح في المواسم المقبلة».

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