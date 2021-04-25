شباب الأهلي يحقق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا

المصدر: أحمد طارق- دبي

حقق شباب الأهلي فوزه الأول في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب مساء اليوم السبت على أجمك الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى أربع نقاط متساوياً بالرصيد نفسه مع الفريق الأوزبكي.

بدأ شباب الأهلي اللقاء بقوة بعدما أحرز حارب سهيل الهدف الأول من أول هجمة قادها الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الذي مرر كرة جميلة إلى سهيل قبل أن يسددها الأخير في المرمى (3)، بينما أضاف البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثاني بطريقة رائعة من "ركلة مقصية" سددها في المرمى الأوزبكي (11).



من جهته دخل فريق أجمك أجواء اللقاء وأحرز غادوييف الهدف الأول من كرة سددها من داخل منطقة الجزاء (14)، ولكن شباب الأهلي رد بإضافة الهدف الثالث من كرة قطعها ماشاريبوف من مدافع أجمك ومرر الكرة إلى أحمد العطاس الذي سدد الكرة في المرمى (30).

أما الشوط الثاني شهد سيطرة فريق أجمك على وسط الملعب، ولكن شباب الأهلي فرض أسلوب لعبه وحافظ على تقدمه لتنتهي المباراة بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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