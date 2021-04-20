الوحدة يحتفل بـ«ريمونتادا» آسيوية على الريان.. ويحصد النقطة الرابعة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أحيا الوحدة آماله في دوري أبطال آسيا، وتمكن اليوم من تحقيق فوز مُستحق على حساب الريان 3/2 في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا. وسجل الفريق القطري هدفين أولاً عن طريق شجاع خليل، (13)، وعبدالعزيز حاتم (55)، وعاد الوحدة بريمونتادا، من خلال مانع عايض (66)، وخليل إبراهيم (85) وفارس جمعة (90+5).

ورفع الوحدة رصيده إلى أربع نقاط ليصعد للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد الريان عند نقطة واحدة في المركز الأخير. ووقع دفاع العنابي في خطأ فادح عندما فشل لاعبوه في ابعاد عرضية نايف الخضرمي، التي لعبها من ضربة ثابتة لتصل إلى شجاع خليل، ليسدد بأريحية على يسار الحارس.

وسعى مدرب الوحدة، تين كات لتعزيز الجانب الهجومي، مع بداية الشوط الثاني، فأشرك ماتافز على حساب منصور الحربي، لكن بقت الأفضلية لمصلحة الريان، الذي تمكن من إضافة هدف ثان عن طريق حاتم، بعد تمريرة يوهان بولي، في غفلة من دفاع العنابي ليسدد من مسافة قريبة على المرمى على يسار محمد الشامسي.

وضغط الوحدة بعد ذلك بكل خطوطه بحثا عن تقليص الفارق، وتكللت جهوده بالهدف الأول من متابعة جيدة لمانع عايض الذي سدد كرة مرتدة من الدفاع على يسار الحارس. وتمكن خليل إبراهيم من مجهود فردي مميز أن يُسجل التعادل. ثم عاد فارس جمعة بالوحدة من بعيد وسجل الفوز من ضربة رأس في وقت قاتل من عمر المباراة.

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