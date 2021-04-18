«دبي لأصحاب الهمم» يُطلق مسابقة «القرآن الكريم» افتراضياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يطلق نادي دبي لأصحاب الهمم، مساء اليوم، النسخة التاسعة من مسابقة القرآن الكريم الرمضانية، المقامة تحت رعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ويشارك فيها بشكل «افتراضي» وبنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» 330 متسابقاً، يمثلون 31 جهة، من مختلف الإعاقات البصرية والسمعية والفكرة والحركية الجسدية.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، أن أهداف المسابقة التي تحتفل بعامها التاسع، هي تأهيل رياضي أصحاب الهمم لمواكبة أقرانهم في حفظ القرآن الكريم.

وقال بالرقاد في تصريحات صحافية: «أتوجه بالشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على رعايتها لهذا المهرجان القرآني، الذي ينظمه النادي سنوياً في هذا الشهر الفضيل، والذي يشارك في نسخته الحالية 330 متسابقاً».

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