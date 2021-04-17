سيدات الجزيرة يقتنصن "النصر" ويتوجن بدوري اليد

المصدر: جوني جبور-دبي

توجت سيدات نادي الجزيرة بطلات لدوري كرة اليد، عقب فوزهن الصعب على منافساتهن سيدات نادي النصر، بفارق الهدف وبنتيجة "29-28"، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة نادي العين.

وعقب انتهاء المباراة، توج رئيس اتحاد كرة اليد نبيل عاشور، يصحبه الأمين العام للاتحاد ناصر الحمادي، وعضوي الاتحاد أنسية الشدادي وعبدالله الكعبي، ونائب رئيس لجنة الألعاب الرياضية في نادي النصر مروان سنكل، ورئيس قسم النشاط النسائي في نادي النصر نسرين بن درويش، ومشرف كرة اليد في نادي الجزيرة عبدالله السويدي، سيدات النصر بالميداليات الفضية، والجزيرة بالذهبية وكأس البطولة.

وعرفت سيدات الجزيرة كيفية استعادة اللقب الغائب عنهن في الموسمين الماضيين، عقب شوط أول نجحت خلاله لاعبات "فخر أبوظبي" في إنهائه متفوقات على منافساتهن لاعبات النصر بفارق الهدفين "16-14"، قبل أن يتمكن خلال مجريات الشوط الثاني في الحفاظ على فارق الهدف حتى صافرة النهاية والفوز بالمباراة بنتيجة "29-28".

واضافت سيدات الجزيرة اللقب السابع لهن في بطولة الدوري.

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