لاعبان مؤثران خارج حسابات الشارقة أمام تراكتور بدوري أبطال آسيا

المصدر: منصور السندي -الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أن لاعبي الفريق إيغور كورنادو والحسن صالح لن يتمكنا من المشاركة مع الفريق غدا السبت في مواجهة فريق تراكتور الإيراني ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم بعدما غابا معا عن المباراة السابقة أمام فريق القوة الجوية العراقي، مشيرا إلى أن اللاعبان تدربا على إنفراد مع مدرب اللياقة البدنية و لم ينخرطا في التدريبات الجماعية، مؤكدا أنهما سيكونان في حالة جاهزية تامة بعد المباراة الثالثة للفريق.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد بمقر النادي في الشارقة: "عكفنا على مراجعة الإيجابيات والسلبيات لمباراة الفريق السابقة أمام القوة الجوية العراقي، وكذلك مشاهدة مباراة شريط مباراة فريق تراكتور الأخيرة أمام باختاكور الأوزبكي، حتى يتم التعرف إلى أماكن قوة وضعف المنافس".

من جهته، أكد مدرب تراكتور الإيراني رسول خطيبي جاهزية فريقه للقاء الشارقة، مشير إلى أنه سيسعى لاستغلال نقاط ضعف الشارقة لتحقيق الفوز عليه في المباراة.

وأشار رسول خطيبي ردا على سؤال بشأن عدم مشاركة اللاعب مسعود شجاعي في المباراة السابقة أن جميع اللاعبين الموجودين في القائمة جاهزون للمشاركة في أي وقت وأنه لن يستطع تحديد أسم لاعب بعينه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news