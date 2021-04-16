توزي: أخوض مغامرة غير عادية لا أتمنى انتهاءها مع النصر

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب النصر، البرتغالي أنطونيو توزي، أنه يعيش مغامرة غير عادية مع «العميد»، مشدداً على أنه يشعر بسعادة كبيرة في دبي، وأنه يتمنى البقاء في دبي أطول فترة ممكنة. وقال توزي لصحيفة «أبولا» البرتغالية: «أنا حالياً أعيش فترة استثنائية رائعة، منذ أن انتقلت إلى النصر في 2019، وصراحة تعتبر هذه التجربة (غير عادية) بالنسبة لي، ولا أتمنى أن تنتهي، وأن أستمر مع الفريق فترة طويلة، وأن أواصل العيش في المدينة الجميلة دبي».

وأضاف: «لا أواجه أي صعوبات في جميع المستويات، سواء الاجتماعية أو الثقافية، خصوصاً أنني هنا في دبي منذ عامين، وتكيفت تماماً على المعيشة، أما على المستوى المهني فالأمور تسير بشكل جيد مع نادي النصر».

وتابع: «أحرزت 16 هدفاً في 57 مباراة، وأعتقد أنني قمت بعمل جيد حتى الآن، سواء بالنسبة إلى صناعة الأهداف أو إحرازها، وفي الموسم الماضي حققنا لقب كأس الخليج العربي، بينما خسرنا اللقب نفسه أمام شباب الأهلي، ولكن أمامنا فرصة جيدة للفوز بلقب في الموسم الحالي، بعدما تأهل الفريق إلى نهائي كأس رئيس الدولة».

وأشار اللاعب البرتغالي إلى ان النصر لديه أهداف عدة في الموسم الحالي، وقال: «بالتأكيد نسعى للفوز بالكأس، كما أننا نأمل أن نتأهل إلى دوري أبطال آسيا، بينما من الأهداف المهمة بالنسبة لنا الفوز بلقب الدوري، وهو الهدف الذي أرى أن النصر قريباً سيتمكن من تحقيقه، بما يضمه الفريق من عناصر جيدة».

أما بالنسبة إلى إمكانية عودته إلى البرتغال، فقال: «أرى أنه لا يوجد ما يدعو للاستعجال بشأن هذه الخطوة، وحتى أكون صادقاً فأنا أتمنى البقاء في دبي، خصوصاً أنني أصبحت مرتبطاً بنادي النصر، وأحب المدينة والثقافة هنا، لهذا السبب سأنتظر وأرى ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل».

وختم أنطونيو توزي تصريحاته بالحديث عن سبب ارتباطه بنادي النصر، وقال: «صراحة منذ اليوم الأول لي هنا وجدت استقبالاً جيداً جداً من الجميع وشعرت بأنني في بيتي، وأنني جزء من عائلة النصر، وأنا مغرم جداً بالمشجعين ودعمهم الدائم لي، وذلك ليس فقط في مواقع التواصل الاجتماعي، بل أيضاً في الشوارع والأماكن العامة، فهم يتعرفون إليّ، ويتحدثون معي عن الكرة البرتغالية، ويعرفون العديد من المعلومات عن الأندية البرتغالية».

أنطونيو توزي:

«أعيش فترة استثنائية رائعة منذ أن انتقلت إلى النصر في 2019».

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هدفاً في 57 مباراة سجلها البرتغالي أنطونيو توزي للنصر.

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