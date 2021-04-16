شقيقتان تتوّجان بلقب «كاراتيه الطالبات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أهدت الشقيقتان تولين ورناد سري، مدرستهما «حماية للتربية والتعليم»، لقب النسخة الأولى في بطولة «المدرسة الإماراتية لكاراتيه الطالبات»، التي أقيمت أول من أمس، ونظمها اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت إشراف اتحاد الكاراتيه.

وأحزرت تولين ذهبية الفئة الثالثة التي خصصت لمواليد 2008-2009، قبل أن تنتزع شقيقتها رناد الذهبية الثانية بفوزها بالمركز الأول عن منافسات الفئة الخامسة (درجة أولى) التي خصصت لمواليد 2006-2007. وحلت المدرسة الهندية في الوصافة بأربع ميداليات، عقب فوز الطالبة إشانفيل جايسيمها بالمركز الأول في الفئة الرابعة، ثم فضيتي زميلتيها كالياني بايجو وساندر ألاسا، وبرونزية لكريستينا جوب.

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