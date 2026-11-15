تحديات تعيق المترجم الإماراتي من الظهور.. على طاولة النقاش

طالب مترجمون وكُتّاب بتعزيز حضور المترجم الإماراتي في صناعة النشر وتوسيع فرص ترجمة أعمال الأدباء المحليين إلى اللغات الأخرى، لأجل بناء مزيد من الجسور بين الثقافات، مؤكدين أن تطوير قطاع الترجمة يتطلب اهتماماً أكبر بالمترجمين من جانب دور النشر، إلى جانب إتقان اللغة العربية، وفهم الخصائص الأدبية والثقافية للنصوص المنقولة، بما يضمن تقديم ترجمات تحافظ على المعنى والأسلوب، وتراعي طبيعة الجمهور المستهدف.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «المترجم الإماراتي: ما الذي يعيق المترجم الإماراتي من الظهور وكيف يمكن دعمه»، التي عُقدت، أول من أمس، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة الدكتورة لطيفة الحاج، والشاعر أحمد بالحمر، والروائي أحمد الأميري، وإسراء عبدالله الملا.

وتحدث أحمد بالحمر عن تجربته مع الشاعر الأميركي ويليام كارلوس ويليامز، إذ إن غزارة إنتاجه الشعري أتاحت له اختيار القصائد التي يرغب في ترجمتها. وقال إنه يستبعد أحياناً بعض النصوص من مختاراته إذا تعذر عليه الوصول إلى معناها بعد محاولات متكررة، حرصاً على تقديم ترجمة تستند إلى فهم واضح للعمل الأصلي.

بينما استعرضت رئيسة قسم الترجمة الأدبية في دار بوملحة للنشر والتوزيع، الدكتورة لطيفة الحاج، تجربتها في ترجمة أعمال الكاتب الأميركي جون شتاينبك، حيث بدأ اهتمامها بترجمة أعماله عندما عادت إلى النص الإنجليزي الأصلي لإحدى رواياته، واكتشفت أنه أطول بكثير من النسخة العربية التي سبق أن قرأتها.

أما الروائي والمترجم أحمد الأميري فلفت إلى انتقاله إلى الترجمة بعد صدور سبعة أعمال أدبية له لدى دور نشر مختلفة، موضحاً أن تجربته الأولى كانت مع رواية «ملح البحر» التي نقلها من الفرنسية إلى العربية، وأن ارتباطه بأحداث الرواية وشخصياتها ساعده على إعادة تقديمها بالعربية الفصحى، مع المحافظة على عمق التجربة الأدبية.

من ناحيتها، استعرضت مديرة المدرسة الدولية للحكاية التابعة لمعهد الشارقة للتراث، إسراء عبدالله الملا، تجربتها مع الحكايات الشعبية والكلاسيكيات الأدبية العالمية، مشيرة إلى أن اهتمامها بالأدب العالمي بدأ مبكراً من خلال قراءة الأعمال الكلاسيكية باللغة الإنجليزية وهو ما قادها لاحقاً إلى ترجمة أعمال لعدد من الأدباء، من بينهم هانس كريستيان أندرسون وتشارلز ديكنز وأوسكار وايلد بعد نقاش مع الناشر حول تقديم مختارات من الأدب العالمي عبر دار نشر إماراتية.