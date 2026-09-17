1600 متسابق ومتسابقة في الدورة الـ 29 من جائزة الشارقة للقرآن

انطلقت في مبنى مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، التصفيات الأولية للدورة الـ29 من جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية للعام الجاري، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر أعمالها حتى 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 1600 متسابق ومتسابقة من المقبولين في مختلف فروع ومستويات الجائزة. وتأتي التصفيات الأولية التي بدأت في السابع من سبتمبر الجاري وتتواصل على مدى 15 يوماً، ضمن المراحل التنظيمية والتحكيمية للجائزة، بما يعكس العناية التي توليها إمارة الشارقة لخدمة كتاب الله تعالى، والسنة النبوية الشريفة، وتشجيع أبناء المجتمع على حفظ القرآن الكريم وتلاوته وإتقان أحكامه، وتعزيز ارتباط الأجيال بالقرآن الكريم والسنة النبوية، في إطار رسالتها الرامية إلى ترسيخ القيم الإسلامية وتنمية روح التنافس في ميادين حفظ كتاب الله تعالى. ويشارك في التصفيات 672 متسابقاً من الذكور، و929 متسابقة من الإناث، حيث جرى إعداد وتنظيم لجان متخصصة للتحكيم، بما يتناسب مع طبيعة الفروع والمستويات المشاركة، وضمان سير الاختبارات وفق أسس دقيقة ومنهجية تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.

وشكلت المؤسسة لجان التحكيم من 12 محكماً ضمن لجان الذكور، و14 محكماً ضمن لجان الإناث، لتتولى تقييم المشاركين وفق الضوابط والمعايير المعتمدة في الجائزة، ومتابعة مستوياتهم في الحفظ والتلاوة والأداء، بما ينسجم مع مكانة الجائزة وأهدافها في الارتقاء بمستوى المشاركين، وتحفيزهم على مزيد من الإتقان والمراجعة والمثابرة. وتم توزيع أعمال اللجان على فترتين صباحية ومسائية، بما يتناسب مع الفروع والمستويات المختلفة للجائزة، ويتيح تنظيم مشاركة الأعداد الكبيرة من المتسابقين بصورة تضمن انسيابية إجراءات التصفيات، وتهيئة البيئة المناسبة للمتسابقين والمتسابقات لأداء اختباراتهم في أجواء هادئة ومنظمة، مع مراعاة خصوصية كل فرع ومستوى من فروع الجائزة.