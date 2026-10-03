من الدبلجة إلى المقتنيات النادرة.. «الشارقة للرسوم المتحركة» يوسّع التجربة

يوسّع مؤتمر «الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026»، في دورته المرتقبة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري في «الجادة»، مساحة تفاعل الجمهور مع عوالم الرسوم المتحركة والقصص المصورة، ليتيح للزوار تجربة الأداء الصوتي، ولقاء الفنانين واقتناء أعمالهم، واستكشاف بطاقات التداول والإصدارات النادرة والقديمة من القصص المصورة.

ويقدم المؤتمر للمرة الأولى «ركن الدبلجة»، الذي يتيح للزوار أداء أصوات شخصيات مختارة، إلى جانب «ممر الفنانين»، الذي يوفر للمواهب المحلية والإقليمية مساحة لعرض أعمالها وبيعها مباشرة للجمهور. كما تجمع منطقة ألعاب بطاقات التداول (TCG Zone) سبعة متاجر متخصصة، تتيح للزوار شراء البطاقات وتبادلها، فيما يعرض «جدار القصص المصورة»، بالتعاون مع هواة الاقتناء، مختارات من الإصدارات النادرة والقديمة.

وقالت المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة، خولة المجيني: «نعمل على تطوير المؤتمر بالتوازي مع نمو مجتمع الرسوم المتحركة والقصص المصورة في المنطقة، ولذلك تتجه كل دورة إلى توسيع المساحة التي تجمع صنّاع هذه الأعمال وجمهورها، لهذا نهتم بالمسار الذي يمر به المبدع نفسه؛ كيف يتعلم أدواته، ويطور أسلوبه، ويعرض عمله، ويلتقي بمحترفين سبقوه في المجال، ويصل إلى جمهور يمكن أن يقتني هذا العمل أو يتابعه».

وتابعت: «مع تطوّر المؤتمر عاماً بعد عام، نحرص على أن يعكس برنامجه تنوع المجالات التي تنمو حول الرسوم المتحركة والقصص المصورة، سواء في الأداء الصوتي أو الفنون أو المقتنيات والألعاب وغيرها، ولهذا تأتي الإضافات الجديدة هذا العام لتوسّع ما يمكن للجمهور أن يراه ويجربه خلال زيارته، وتمنح كل دورة بعداً جديداً يستجيب لتطور اهتمامات هذا المجتمع».

ويأخذ «ركن الدبلجة» الزوار إلى كواليس الأصوات التي يعرفونها في أعمال الرسوم المتحركة، ليكشف لهم ما يحدث منذ قراءة المشهد وفهم الشخصية، وصولاً إلى اختيار النبرة وتوقيت الأداء بما ينسجم مع حركتها وانفعالاتها.

ويمنح «ممر الفنانين»، الذي يقام للمرة الأولى في المؤتمر، المواهب المحلية والإقليمية مساحة لعرض أعمالها وبيعها مباشرة، بما يتيح للجمهور اكتشاف فنانين جدد واقتناء أعمالهم مباشرة من أصحابها، ويفتح أمام الفنانين فرصة للوصول إلى جمهور مهتم، ومتخصصين عاملين في الصناعات الإبداعية.

وتجمع منطقة ألعاب بطاقات التداول (TCG Zone) سبعة متاجر متخصصة، تتيح لهواة جمع البطاقات تصفح الإصدارات المتوافرة وشراءها وتبادلها، والالتقاء مع غيرهم من المهتمين بهذا المجال خلال أيام المؤتمر.

ويخصص «جدار القصص المصورة»، بالتعاون مع عدد من هواة الاقتناء، مساحة لعرض مختارات من الإصدارات النادرة والقديمة والمقتنيات الخاصة، ليتيح للجمهور اكتشاف إصدارات يصعب العثور عليها والاطلاع عن قرب على مقتنيات تحمل قيمة خاصة لدى هواة هذا المجال.