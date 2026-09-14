جولات «لنتعايش معاً» تعيد تشكيل التجربة المتحفية

احتفت هيئة الشارقة للمتاحف باليوم الدولي للغات الإشارة، من خلال تنظيم مبادرة «لنتعايش معاً»، التي تضمنت مجموعة من الفعاليات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي، وتوسيع مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في التجارب الثقافية والمعرفية.

وانطلقت أولى الفعاليات، أول من أمس، في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وتواصلت، أمس، في متحف الشارقة العلمي، من خلال برنامج تفاعلي بعنوان «تحدي العلوم مع العائلات»، والمخصص للعائلات التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة السمعية.

واستهدفت المبادرة الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية من عمر 15 عاماً فما فوق، وأسرهم، ومترجمي لغة الإشارة، والمختصين في مجال الإعاقة السمعية، والمؤسسات والجمعيات ذات الصلة، إلى جانب موظفي المتاحف والعاملين في القطاع الثقافي والمهتمين بمجالات الإتاحة والشمول.

وتضمنت الفعالية في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية جلستين حواريتين، الأولى بعنوان «حقوق الأشخاص الصم... من المبادئ إلى التطبيق»، فيما حملت الثانية عنوان «بأصواتهم.. كيف نعيد تشكيل التجربة المتحفية؟».

كما تضمن البرنامج جولات إرشادية بلغة الإشارة ودورة تدريبية في أساسياتها، بما أتاح للمشاركين التعرف بشكل أعمق إلى حقوق الصم.