"ماسترز أوف ذا سيز" لغودولفين يتوج بطلاً لسباق "كرافن ستيكس" في "نيوماركت"

المصدر: جوني جبور - دبي

توج المهر "ماسترز أوف ذا سيز" المملوك لـ "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً في سباق "كرافن ستيكس"، الذي جرى اليوم على مضمار "نيوماركت" البريطاني العريق، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 3" لمسافة 1600 متر، في ختام مهرجان "كرافن" للخيول، ويعد بمثابة الشوط التحضيري لبطولة "2000 غينز" الإنجليزي.

وواصلت خيول الإمارات تألقها في اليوم الختامي، بحصدها الـ "سوبر هاتريك" وتسجيل أربعة انتصارات من أصل الأشواط السبعة التي تضمنها السباق، ثلاثة منها بشعار "غودولفين"، إذ بجانب فوز "ماسترز أوف ذا سيز"، نجح "كريتيف فورس" لغودولفين، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في انتزاع لقب الشوط الثاني الذي جرى لمسافة 1200 متر، ثم فوز الجواد "سمرقند" لمالكه حمد راشد بن غدير وإشراف المدرب ديفيد أوميارا بلقب الشوط الرابع "أبيرنانت ستيكس" الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 3" لمسافة 1200 متر، واستكملت بعودة سطوع نجم خيول "غودولفين" بانتصار الجواد "الوقادي" بلقب الشوط السادس "كونفيند نوفيسك ستيكس" لمسافة 2000 متر.

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية قيادة المهر "ماسترز أوف ذا سيز" إلى تعويض انطلاقته المتأخرة، وتقليص الفارق عن خيول المقدمة، قبل الانقضاض على الصدارة في الأمتار الـ 200 الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية و79 جزء من الثانية، بفارق ثلاث أرباع الطول عن زميله في الاسطبل "لاباروسا"، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الذي قاده الفارس جيمس دويل للمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للمهر الايرلندي "مايستري سمايل" بشعار "كينغ باور رايسنغ" بإشراف المدرب اندرو بولدينغ وقيادة الفارس سيلفستر دا سوسا.

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