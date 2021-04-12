30 لاعباً في قائمة الشارقة النهائية لدوري أبطال آسيا للأندية

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر" توتير" أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري اختار 30 لاعباً في القائمة النهائية للفريق تمهيدا للشارقة في دوري أبطال آسيا للأندية 2021 وذلك ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب الشارقة فرق باختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني والقوة الجوية العراقي، علما أن البطولة ستنطلق الأربعاء.

وضمت قائمة الشارقة اللاعبين: حراس المرمى عادل الحوسني ودرويش محمد وحمود حويج ومايد محسن مصبح بجانب سالم سلطان و عبد الله غانم وعلي الظنحاني ومحمد عبد الباسط ومحمد خلفان وسالم صالح وأحمد سرور وسعيد الكعبي وأحمد حسن وعبد الله العجماني وضاري فهد ولوان بيريرا وكايو لوكاس وشاهين عبد الرحمن وحمد جاسم والحسن صالح وخالد الظنحاني وسيف راشد وخالد باوزير وعبد العزيز الكعبي وعبد الرحمن جمعة وعبد الله السويدي وخليفة عبد الرحمن وعلي عبد الله وإيغور كورنادو وشوكورف

ويستهل الشارقة مشواره في هذه البطولة، الأربعاء، بلقاء فريق القوة الجوية العراقي الذي تأهل لهذا الدور على حساب الوحدة السعودي.

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