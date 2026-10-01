تعزيزاً للترابط الأسري.. تعديل إجازة الحداد لموظفي حكومة الشارقة والجامعات

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتعديل "إجازة الحداد"، لموظفي حكومة الشارقة والجامعات في الإمارة، وذلك تعزيزاً للترابط الأسري.

وقال رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عبد الله إبراهيم الزعابي، لـ"الخط المباشر": "حاكم الشارقة يوجه بتعديل "إجازة الحداد" لموظفي حكومة الشارقة والجامعات في الإمارة، ليمنح الموظف 5 أيام إجازة في حال كانت الوفاة داخل الدولة، و8 أيام إجازة إذا كانت الوفاة خارج الدولة، وتنطبق الإجازة على الأقارب: "الجد - الجدة - الأب - الأم - العم - العمة - الخال - الخالة - الأخوة - الأخوات - الزوج - الزوجة - الابن - الابنة - أبناء الأخ - أبناء الأخت - الأحفاد".