سيدات الجزيرة يفرضن «الفاصلة» في دوري اليد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

فرضت سيدات الجزيرة على منافساتهن لاعبات النصر خوض مباراة ثالثة وفاصلة، تُحدد من خلالها هوية بطل دوري سيدات كرة اليد، عقب نجاح لاعبات الجزيرة في انتزاع انتصار مستحق من النصر بنتيجة 29-27، أمس، لحساب الجولة السادسة والختامية من البطولة.

وكانت سيدات الجزيرة قد فزن، مارس الماضي، على منافساتهن في النصر 47-26، في ختام مرحلة الذهاب، إلا أن اتحاد اليد اتجه، أول من أمس، إلى إعلان الجزيرة خاسراً للقاء الذهاب بنتيجة 10-صفر، لمخالفة لوائح التسجيل، وقيد لاعبة سبق لها أن شاركت في الدور الأول من البطولة ذاتها مع فريق آخر.

ومنح الانتصار لاعبات الجزيرة فرض مباراة فاصلة، سيتم تحديد موعد ومكان إقامتها في وقت لاحق.

• لاعبات الجزيرة انتزعن انتصاراً مستحقاً من النصر بنتيجة 29-27.

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