هوية طرفي نهائي «كأس دبي للبولو» تُحدد اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تقام اليوم مباراتان تحسمان هوية الفريقين المتأهلين إلى ختام كأس دبي 2021 للبولو، المقامة في نادي الحبتور للبولو والفروسية، الأولى تجمع بين فريقي الباشا و«انكورا والدكتور عبدالرحمن»، فيما تجمع الثانية بين فريقي «إيمو دبي» و«الحبتور». وأقيمت أول من أمس مباراتان في الدور الأول، شهدت الأولى فوز فريق الباشا على «ايمو دبي» 7-6، فيما فاز فريق الشيخة عليا آل مكتوم على فريق «انكورا والدكتور عبدالرحمن» 7-5.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news