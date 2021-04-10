مدرب العين بعد الخروج الآسيوي: هذه هي حقيقة الفريق

المصدر: معاذ كمبال- العين

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، أن الخسارة التي تلقاها في دوري أبطال آسيا لكرة القدم على يد فولاد الإيراني توضح حقيقة الوضع الصعب الذي يمر به الفريق، مؤكداً أنهم لم يكونوا على قدر التحدي خلال اللقاء وأن فريقه لم يقدم المستوى المتوقع منه.

وهي المرة الأولى التي يودع فيها "الزعيم" المسابقة المفضلة لديه من الدور التمهيدي.

وقال بيدرو في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض: "هذه هي حقيقة فريقي، هذه هي الحقيقة الصعبة، نحن لم نكن في مستوى المباراة، واجهنا منافساً صعباً، بالتأكيد الخسارة هي خطأي وليس هناك ما يمكن أن أقوله عن المباراة".

وتابع: "للمحافظة على تاريخ العين في هذه المسابقة كان يجب علينا أن نقدم الأداء الأفضل خلال اللقاء وأن نكون في مستوى أعلى مما كنا عليه".

وتسببت النتيجة في انتهاء موسم العين بصورة مبكرة للغاية بعد أن كانت الآمال معلقة على التأهل لمرحلة المجموعات الآسيوية لإنقاذ موسم الفريق بعد الخروج من سباق المنافسة على بطولة دوري الخليج العربي والخروج المبكر من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

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