العين يودع دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي للمرة الأولى في تاريخه

المصدر: العين - معاذ كمبال

ودع فريق العين مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بخسارته على يد منافسه فولاد الإيراني برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات، في مباراة لم يقدم فيها لاعبو الفريق ما يشفع لهم لتحقيق الفوز للحصول على بطاقة التأهل إلى المجموعة الرابعة التي تضم النصر السعودي والسد القطري والوحدات الأردني.

وهي المرة الأولى التي يودع فيها «الزعيم» المسابقة المفضلة لديه من الدور التمهيدي.

ولم يظهر العين بالمستوى المتوقع منه في وقت كانت فيه هجمات الضيوف الأكثر خطورة منذ بداية اللقاء، وقص فولاد شريط الأهداف في الدقيقة 41 بواسطة لاعبه صالح حرداني بعد هجمة منظمة نجح فيها اللاعب من كسر مصيدة التسلل ووضع الكرة في مرمى الحارس خالد عيسى.

وواصل لاعبو فولاد ضغطهم في الشوط الثاني ونجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49 بواسطة اللاعب تشيمبا الذي ارتقى فوق الجميع وحول الكرة الركنية في شباك خالد عيسى، وعاد الفريق الإيراني وسجل الهدف الثاني بعد سبع دقائق فقط وتحديداً في الدقيقة 56 بواسطة لاعبه أياندا باتوسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

والمباراة في طريقها للنهاية سجل فولاد الهدف الرابع بواسطة لاعبه تشيمبا الذي استطاع كسر مصيدة التسلل مواجهة الحارس خالد عيسى ووضعها في الشباك في الدقيقة 87 وهو الهدف الذي انتهت عليه المباراة.

وتسببت النتيجة في انتهاء موسم الفريق «البنفسجي» بصورة مبكرة للغاية بعد أن كانت الآمال معلقة على التأهل لمرحلة المجموعات الآسيوية لإنقاذ موسمه بعد الخروج من سباق المنافسة على بطولة دوري الخليج العربي والخروج المبكر من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

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