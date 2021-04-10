العين يتسلح بالدماء الشابة لفتح بوابة فولاد

المصدر: معاذ كمبال - العين

يستهل فريق العين مشواره في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الساعة 19:50 من مساء اليوم، عندما يواجه منافسه فريق فولاد الإيراني، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات، وهي المشاركة الـ16 لـ«الزعيم» في تاريخه بالمسابقة بشكلها الحديث، التي توج بلقبها في 2003.

وأكمل «الزعيم» تحضيراته للمواجهة اليوم، تحت قيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، وذلك بمشاركة عدد من اللاعبين الشباب، الذين جرى استدعاؤهم من أكاديمية الكرة بالنادي إلى قائمة الآسيوية، إذ أصبح العين أحد أكثر الأندية التي تضم لاعبين شباباً، ويبلغ متوسط معدل أعمار الفريق 24 عاماً، وتشهد القائمة الآسيوية مشاركة 16 لاعباً تحت الـ22 عاماً، أكثر من النصف من ضمنهم ستة لاعبين تحت الـ18 سنة، وهم: محمد عباس، وخالد السعدي، وعيسى خلفان، وخالد علي، وأحمد القطيش، وخالد الحساني.

ويأمل الفريق تجاوز مرحلة الدور التمهيدي، إذ إنها المرة الثالثة التي يبدأ فيها الفريق مشواره من الملحق بعد النسخة الماضية، حينما واجه بونيودكور الأوزبكي، وفاز عليه بهدف نظيف، فيما تعود المشاركة الأولى في التمهيدي إلى نسخة 2018، عندما واجه المالكية البحريني، وتأهل على حسابه بهدفين نظيفين.

ولا يمر «البنفسجي» بأفضل حالاته في الموسم الحالي، إذ تخشى جماهيره أن ينعكس الأداء المحلي المتراجع على نتيجة لقاء اليوم، وهو ما يعني خروجه للمرة الأولى في تاريخه من الدور التمهيدي، ويقبع الفريق حالياً في المركز السادس برصيد 37 نقطة، وأصبح مهدداً بفقدان فرصة إنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وقبل مواجهة الليلة، فقد لعب الزعيم 118 مباراة في مشاركاته القارية الـ15 السابقة، وحقق الفوز في 47 مباراة، فيما تعادل في 35 مناسبة، بينما خسر 36 مواجهة، وسجل لاعبوه 177 هدفاً، واستقبلت شباكه 153 هدفاً، وهي إحصائية تؤكد السبب وراء تفوق «البنفسجي» حينما يقترن الأمر بالمشاركة الخارجية.

ويتأهل الفريق الفائز من مباراة اليوم إلى المجموعة الرابعة، التي يستضيفها فريق نادي النصر السعودي بالعاصمة الرياض، والتي تضم إلى جانبه فريقي السد القطري والوحدات الأردني.

بيدرو: الحظوظ متساوية

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، إن حظوظ التأهل لمرحلة المجموعات متساوية بين الفريقين، وإنه يدرك جيداً أن منافسه فريق جيد، لذلك هم يعرفون ما المطلوب منهم من أجل تحقيق الفوز بنتيجة مباراة اليوم، والتأهل لمرحلة المجموعات، مشدداً على أن لاعبي فريقه سيقدمون أفضل مستوى لديهم في سبيل الحصول على تذكرة التأهل.

وأكد في المؤتمر الصحافي، رداً على سؤال حول تعليق مدرب فولاد بعدم وجود فريق ممتاز في المرحلة الحالية من المسابقة، بما في ذلك العين، أنه: «لا تعليق بكل تأكيد على تصريحات المدرب المنافس، فنحن ندرك جيداً ما المطلوب منا كما ذكرت لكم، خصوصاً أن المرحلة الحالية لا توجد فيها مباراة أخرى للتعويض، فإما أن نفوز أو نغادر، لذلك نتطلع إلى الفوز والتأهل، مع الاحترام لطموحات الفريق المنافس».

أرقام العين في دوري أبطال آسيا

لعب 118 مباراة

فاز 47

تعادل 35

خسر 36

له 177

عليه 153

2003 البطل

2005 و2016 الوصيف

2014 نصف النهائي

2004 و2006 و2007 دور الثمانية

2015 و2018 دور الـ16

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