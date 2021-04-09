3 مباريات مفصلية في «الهواة».. والعروبة يطلب النقطة الـ 40

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تشهد ملاعب دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، إقامة خمس مباريات في توقيت واحد الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الدرجة الأولى. وقبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، تزيد الإثارة على مستوى المقدمة، حيث يتصدر العروبة ترتيب فرق البطولة برصيد 37 نقطة، ثم يليه فريق الإمارات وصيفاً برصيد 36، والبطائح 34، ودبا الفجيرة الذي يملك مباراة مؤجلة وله 28، ثم العربي 25، ودبا الحصن 24، والحمرية 22، والتعاون 19، ومصفوت 16، ومسافي 15، وأخيراً الذيد بنقطتين.

ويخوض البطائح مباراة صعبة ومهمة أمام دبا الفجيرة على ملعب البطائح، بينما يستضيف التعاون على ملعبه فريق الإمارات، في حين يلتقي مصفوت العروبة على استاد حمدان بن راشد في نادي حتا في أهم واقوى ثلاث مباريات في الجولة الحالية، بينما سيستضيف الذيد فريق العربي، ومسافي فريق الحمرية، في مباراتين تحصيل حاصل.

ومن شأن فوز العروبة وبلوغه النقطة الـ40 أن يجعله أقرب من أي وقت مضى لضمان إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري الخليج العربي للأندية المحترفة الموسم المقبل، بينما الخطأ ممنوع على «الصقور»، الذي تفصله نقطتين فقط عن البطائح الثالث، وكذلك نقطتة عن المتصدر، ومن شأن فوزه على التعاون أن يرفع من مستوى حظوظه، خصوصاً أن البطائح سيخوض مباراة صعبة أمام دبا الذي يتمسك بالأمل للصعود، رغم صعوبة المهمة كثيراً.

ويمنع على الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الاولى نزيف النقاط للإبقاء على حظوظها قوية في المنافسة قبل آخر ثلاث جولات في البطولة، وسيقود فوز العروبة والإمارات والبطائح الى تأجيل الحسم للجولتين المقبلتين، بينما سيمهد تعادل أو خسارة أحدها لملامح جديدة في صراع المقدمة.

البطائح يخوض امتحاناً صعباً أمام دبا الذي يتمسك ببصيص الأمل.

العروبة يتصدر بـ37 نقطة، بفارق نقطة

عن «الصقور»، و3 نقاط عن البطائح الثالث.

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