الجنيبي: فحوص جميع أعضاء بعثة العين سلبية قبل مواجهة فولاذ

المصدر: معاذ كمبال- العين

يختتم فريق العين، مساء اليوم، تحضيراته على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، تحت قيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، قبل المواجهة المنتظرة غداً أمام فريق فولاد خوزستان الإيراني في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وهي المشاركة الـ16 لـ«الزعيم» في تاريخه بالمسابقة بشكلها الحديث منذ الفوز بلقبها في 2003.

وطمأن عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، سالم الجنيبي، جمهور الفريق على وصول بعثة النادي، وقال في تصريح صحافي أول من أمس: «الشعور بالمسؤولية والالتزام بالإجراءات واللوائح هو العنوان الرئيس في التعامل لكل أعضاء البعثة، والتي كان في استقبالها لحظة الوصول وفد من سفارة الدولة في الرياض لإكمال الإجراءات الخاصة بالسفر لحظة وصول مطار الملك خالد الدولي، وإجراء فحص مسحة (كوفيد-19)، وبحمد الله جاءت نتائج جميع أعضاء بعثة الفريق سلبية».

ويعد هذا أول تصريح لمسؤول في شركة العين منذ خمسة أشهر، ونشر عبر الموقع الرسمي للنادي. ويعود آخر تصريح لمسؤول رسمي في نادي العين إلى 6 نوفمبر 2020، حينما تحدّث عن التحضيرات لمواجهة الظفرة في الجولة الخامسة من الدوري، إلى جانب تلقّي النادي رسالتين رسميتين من الاتحادين الكازاخستاني والتوغولي لاستدعاء الثنائي إسلام خان ولابا كودجو إلى قائمتي منتخبي بلادهما.

وكان الفريق أجرى حصة تدريبية خفيفة، أول من أمس، على أحد الملاعب الفرعية عقب صدور نتائج فحص «كورونا»، وتركزت على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي سيتبعها الفريق في مواجهة منافسه، فيما سيقف المدرب من خلال مران اليوم على العناصر التي سيختارها في تشكيلته الأساسية.

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