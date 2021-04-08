حمدان بن محمد بن زايد يفتتح النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وسلط الافتتاح الضوء على إنجازات الدولة في الخمسين عاماً الماضية، وجانب من رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية.

وتمكن لاعبو الإمارات من تحقيق 23 ميدالية ملونة في منافسات الأساتذة «5 ذهبيات و9 فضيات و9 برونزيات»، في مختلف فئات الأوزان والأحزمة، وحلوا في المركز الثالث بعد روسيا الوصيفة والبرازيل صاحبة الصدارة، خلال اليوم الثاني للبطولة بصالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضيّة، أمس.

وأثبت اللاعبون البرازيليون علو كعبهم في فئة الأساتذة، حيث تمكنوا من الحصول على 66 ميدالية ملونة «25 ذهبية، و22 فضية، و19 برونزية»، وتمكن لاعبو روسيا من الحصول على 27 ميدالية ملونة «9 ذهبيات و10 فضيات و8 برونزيات».

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد العويس، عن سعادته بالمكانة الدولية التي أصبح يتمتع بها جوجيتسو الإمارات انطلاقاً من أبوظبي إلى العالم، وقال في تصريحات صحافية: «إن هذه البطولة التي أبدعها اتحاد الإمارات للجوجيتسو تدعونا إلى الفخر والاعتزاز بهذا المنتج الإماراتي الرياضي الفريد».

• ميداليات الإمارات توزّعت في منافسات الأساتذة «5 ذهبيات و9 فضيات و9 برونزيات».

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