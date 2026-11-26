فاز الجزيرة على غول غوهار سيرجان الإيراني بهدف دون ردّ، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بعدما ضمن تأهله إلى دور الـ16 في الجولة الماضية، فيما بقي الفريق الإيراني عند نقطتين.

وشهد الشوط الأول تصدّي حارس الجزيرة، إرسين ديستان أوغلو، لمحاولة محمد معصومي من مسافة قريبة في الدقيقة 32، قبل أن يسجّل تاليسكا هدف المباراة في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، إثر تمريرة من برونو أوليفيرا.

وحاول تاليسكا تعزيز تقدّم الجزيرة بعد الاستراحة، فسدد كرة مرّت إلى يمين المرمى في الدقيقة 55 بعد تمريرة من مالكوم، واعترض الدفاع الإيراني محاولته التالية في الدقيقة 65، قبل أن يحلّ فينيسيوس ميلو بدلاً منه.

من جهة أخرى، قلب الوحدة تأخّره أمام مضيفه الكويت إلى فوز بهدفين مقابل هدف على ملعب نادي الكويت، ليحسم تأهله إلى دور الـ16 ويضمن صدارة المجموعة الأولى قبل الجولة الأخيرة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمّد رصيد الكويت عند ست نقاط.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما اعترض دفاع الكويت تسديدة عمر خريبين من داخل المنطقة في الدقيقة 15، وتصدّى حارس الوحدة فاكوندو إنسفران لتسديدة المهدي برحمة من خارج المنطقة في الدقيقة 22.

وتقدّم الكويت بهدف إبراهيم كميل في الدقيقة 59، وأدرك فاكوندو التعادل بعد أربع دقائق، حين قابل عرضية سام مارك بتسديدة يسارية استقرّت في الزاوية العليا اليمنى، قبل أن يسجّل عبدالله حمد هدف الفوز في الدقيقة 82، بعدما تلقّى تمريرة من البديل أرناو براداس في هجمة مرتدة وسدّد بيسراه من داخل المنطقة.