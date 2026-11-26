تنطلق صباح اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي منافسات كأس الاتحاد للقدرة، بإقامة سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر، إيذاناً ببدء سلسلة السباقات التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتتواصل المنافسات، غداً، بإقامة سباق السيدات لمسافة 100 كيلومتر، بينما يُسدل الستار على الكأس، بعد غد، بسباق العمالقة (75 كيلوغراماً)، لمسافة 100 كيلومتر، لتشهد الأيام الثلاثة منافسات متنوعة بين الفارسات والفرسان.

ويتألف سباق الإسطبلات الخاصة من أربع مراحل، تبلغ مسافة الأولى 30 كيلومتراً، ورُسم مسارها باللون البرتقالي، والثانية 30 كيلومتراً باللون الأزرق، والثالثة 20 كيلومتراً باللون الأبيض، بينما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كيلومتراً باللون الأخضر، وتتخلل المراحل الثلاث الأولى فترات راحة مدتها 50 دقيقة لكل منها.

وحددت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط الفنية للمشاركة، من بينها ألا يقل عمر الخيول عن ست سنوات، وألا يتجاوز معدل نبضات القلب 64 نبضة في الدقيقة، بينما حُدد الحد الأدنى لوزن الفارس مع السرج بـ60 كيلوغراماً.