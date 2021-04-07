عمر آل علي حكماً لنهائي كأس الخليج العربي

المصدر: منصور السندي - دبي

علمت" الإمارات اليوم" أن لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم عينت طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي بمعاونة الحكمين محمد أحمد وحسن المهري وذلك لإدارة المباراة النهائية لكأس الخليج العربي التي تجمع الجمعة المقبل شباب الأهلي والنصر على استاد نادي الشارقة.

ويعد عمر آل علي من الحكام المميزين ويتمتع بخبرة دولية كبيرة وأداء تحكيمي متطور من خلال قيادته للعديد من المباريات الكبيرة محليا وخارجيا.

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