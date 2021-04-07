الوحدة يستضيف الزوراء متسلحاً بأفضليته آسيوياً

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يطمح الوحدة إلى العبور لمرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للمرة الـ13 في تاريخه منذ مشاركته الأولى التي بدأت عام 2000، عندما يستقبل الزوراء العراقي الساعة 7:40 من مساء اليوم على أرض استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن منافسات الملحق القاري.

ويتأهل الفائز إلى المجموعة الخامسة، التي تضم: بيرسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي، الذي يستضيف مباريات المجموعة من 14 حتى 30 الجاري.

ويخوض الوحدة المباراة في ظروف صعبة بعد احتلاله مركزاً متأخراً في الدوري (المركز السابع برصيد 35 نقطة)، بعد خسارته أمام كلباء بهدف دون رد.

ويعتقد مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، أن الخسارة أمام كلباء كانت بسبب «غياب الروح»، وقال: «إن هذه مشكلة يجب علاجها قبل لقاء الزوراء».

وأجبر الوحدة على خوض الملحق الآسيوي، في مرتين سابقتين، كانت الأولى في عام 2017، ونجح خلالها في التأهل لدور المجموعات بعد تخطيه الوحدات الأردني 3-صفر.

وكانت المرة الثانية التي يخوض فيها «العنابي» الملحق الآسيوي عام 2015 ضد السد القطري، ولم ينجح خلالها في التأهل، وخسر على ملعبه بركلات الجزاء بعد التعادل 4-4.

ويملك الوحدة أفضلية واضحة خلال المواجهات التي جمعته مع الأندية العراقية في البطولة الآسيوية، إذ سبق أن خاض سبع مباريات فاز في أربع، وتعادل في اثنان، وخسر مباراة واحدة.

وتعدّ نسخة 2007 هي الأفضل في تاريخ مشاركات الوحدة في البطولة القارية، عندما وصل إلى الدور نصف النهائي، لكنه خرج أمام سباهان أصفهان الإيراني.

يذكر أن الزوراء فاز في آخر مبارياته بالدوري العراقي على نفط البصرة بهدفين، أحرزهما علاء عبدالزهرة ومحمد رضا جليل، ورفع رصيده إلى 48 نقطة من 26 مباراة، ليحتل المركز الثالث.

ويدير اللقاء الحكم الدولي البحريني نواف شكرالله، ويعاونه محمد جعفر وعبدالله صالح، بينما عمار محفوظ حكماً رابعاً.

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