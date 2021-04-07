10 أندية توافق على استكمال انتخابات اتحاد السباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة استكمال العملية الانتخابية لتشكيل مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بناء على ردّ الأندية أعضاء الجمعية العمومية التي وافقت على الاستمرار، عقب تأخر رد الاتحاد الدولي على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكان اتحاد السباحة قد أرسل للأندية من أجل اتخاذ الآراء في استكمال العملية الانتخابية، التي كان من المفترض أن تقام في أكتوبر الماضي، عقب تأخر رد الاتحاد الدولي على تعديلات لائحة النظام الأساسي، التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية في فبراير الماضي.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم» أن 10 أندية على استكمال الإجراء، بينما طلب نادي دبا انتظار ردّ الاتحاد الدولي، في حين لم ترسل خمسة أندية الرد في الموعد المحدد، وبناء عليه قرر الاتحاد استئناف العملية الانتخابية بداية من الأسبوع المقبل، حيث ستعلن لجنة الانتخابات عن الجدول الزمني لاستكمال الإجراءات.

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