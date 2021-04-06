الجزيرة يتصدر بشق الأنفس.. العين «حدّث ولا حرج»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاد الجزيرة إلى صدارة دوري الخليج العربي مجدداً، بفضل رغبة لاعبيه الكبيرة في تصحيح الأخطاء وتحقيق الفوز أمام الوصل، الفريق العنيد الذي لم يخسر منذ 12 مباراة، ليؤكد الجزيرة أنه الأفضل والأحق بالصدارة بفضل ما يملك من تشكيلة شبه متكاملة بقيادة الهداف علي مبخوت، لكن مستوى الفريق متذبذب، إذ يبتعد ما بين فترة وأخرى عن عروضه القوية ويحقق الفوز بشق الأنفس.

وفشل بني ياس في اختبار الصدارة الأول بعدما سقط في فخ التعادل أمام حامل اللقب الشارقة، وهي نتيجة منطقية لوضع الفريقين في جدول الترتيب، لكنها لم تنفع الفريقين حيث خسر صاحب الأرض الشارقة المركز الثالث لصالح شباب الأهلي، بينما ترجّل بني ياس عن الصدارة لتعود إلى الجزيرة، ومازالت هناك جولة منتظرة ستجمع بني ياس مع شباب الأهلي ستسهم بشكل كبير في تحديد هوية البطل.

استفاقة متأخرة لفريق النصر، فبعد أن نجح في تحقيق الفوز على الشارقة عاد ليفوز على العين وكلا الفريقين كان قد خسر أمامهما في الدور الأول، بينما مستوى العين «حدث ولا حرج»، فالفريق كان خارج الخدمة هذا الموسم والأسباب مختلفة.

كما واصل فريق الوحدة أسلوبه الغريب في النتائج المتذبذبة، إذ تلقى خسارة جديدة أمام ضيفه اتحاد كلباء، الحصان الأسود، جعلت الجمهور الوحدواي يتمنى لو استمر المدرب الفرنسي المؤقت غريغوري، الذي نجح في قيادة الفريق لفوزين متتالين.

وخسارة الوصل لا تقلل من الإنجاز الذي قدمه المدرب البرازيلي هيلمان، ومساعده سالم ربيع، فالفريق لم يخسر طوال 12 مباراة، وهو أمر يحسب للمدرب وفرصة مثالية لموسم قادم رائع.

صراع الهبوط أصبح على صفيح ساخن، حتا ودع البطولة نظرياً ويحتاج إلى معجزة قوامها الفوز على الشارقة، واتحاد كلباء، والعين، أما الصراع الحقيقي فهو بين عجمان والفجيرة وإن كانت فرصة الأخير هي الأفضل، نظراً لأفضلية المباريات المتبقية، كما أنه سيستضيف عجمان في مباراة مصيرية.

سؤال الجمهور

وطرحت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في الجزيرة وسبب هبوط مستوى الفريق رغم عودته إلى الصدارة وفوزه على الوصل بسؤال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ما هو سبب تراجع مستوى الجزيرة في الجولات الأخيرة رغم عودته إلى صدارة دوري الخليج العربي؟ وتم رصد ثلاث إجابات هي: قلة خبرة لاعبيه، قوة المنافسين، تراجع مستوى اللاعب خلفان مبارك.

وخلال التصويت وبتفاعل 190 مشاركاً، اختار 46.9٪ من المصوتين قوة المنافسين، بينما اختار 37.2٪ قلة خبرة لاعبيه، والنسبة الأقل ذهبت إلى سبب تراجع مستوى خلفان مبارك بواقع 15.9٪ من النسبة المشاركة.

من جانبه أكد المحلل الرياضي خالد عبيد، أنه توقع عدم استمرار بني ياس في الصدارة بسبب قوة المباريات المتبقية له ورغبة كل الفرق في تحقيق الفوز، مشيراً إلى أنه كان متأكداً من عودة الجزيرة إلى الصدارة بسبب ما يقدمه من بداية الموسم من أداء قوي، موضحاً أن الفريق بالفعل يقدم مستويات متفاوتة في بعض الأوقات لكنه قادر على العودة السريعة.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «جولة ممتعة جديدة من دورينا شاهدنا بها مباراتين غاية في القوة، جمعت الأولى بني ياس مع الشارقة والثانية الوصل مع الجزيرة، وكانت النتائج منطقية، وظهرت رغبة الجزيرة في تحقيق الفوز ليوقف سلسلة النتائج الإيجابية للوصل».

وأضاف: «لم تكن الجولة أقوى من الجولات السابقة لكن الإثارة في القاع لا تقل عن الصدارة، بعد أن استفاق عجمان ونجح في تحقيق فوز صعب على خورفكان، وفشل الفجيرة مرة أخرى في المحافظة على تقدمه، لتبقى الجولات المقبلة غاية في الصعوبة على بقية الفرق».

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