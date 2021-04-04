«الباشا» يحرز لقب بطولة نادي الحبتور للبولو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توج فريق «الباشا» بطلاً لبطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لشهر مارس الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق «ترتوك هسكيث» بسبعة أهداف مقابل خمسة. وفي اللقاء «التعويضي» نجح فريق بيلاندي بقيادة محمد الحبتور في تحقيق فوز سهل على منافسه فريق «ايفزا مهرة» بخمسة أهداف مقابل هدفين. وعقب المباراة قام رئيس سلطة المنطقة الحرة الدولية مارتن بيدرسون بتتويج فريق الباشا ووصيفه.

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