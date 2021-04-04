تين كات يطلب من لاعبي الوحدة إثبات جديتهم ورغبتهم في الاستمرار مع الفريق

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

أغلق مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، ملف مباراة اتحاد كلباء في الجولة 23 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، للتحضير للقاء الزوراء العراقي في ملحق دوري أبطال آسيا، المقرر له السابع من الشهر الجاري.

وظهرت على وجه مدرب «العنابي» ملامح الغضب أثناء المؤتمر الصحافي الخاص بعد الهزيمة من كلباء 1-صفر، أول من أمس، خصوصاً أنها جاءت بعد فوز مثير على الجزيرة بهدفين نظيفين في الجولة قبل الماضية، وكذلك لأن الهزيمة في أول مباراة رسمية للمدرب. وقال إن «على اللاعبين أن يثبتوا أنهم جادين، ولديهم الرغبة في الاستمرار مع الفريق».

وقال تين كات: «مباراة مخيبة لكل الآمال، والنتيجة سلبية للجميع، لكن الأسو الطريقة التي أدى بها اللاعبون المباراة، لأنهم لم يظهروا أي حماس أو قتال على الكرة مثلما كان يفعل لاعبو كلباء».

وأضاف: «كنت أعرف أن الوحدة عانى غياب القتالية داخل أرضية الملعب، لكنني تمنيت أن يكون الوضع مختلفاً مع عودتي لقيادة الفريق، لكن مع الأسف هذا لم يحدث، الأمر أصبح يفرض علينا العمل بجدية لتصحيح مثل هذه الأوضاع، وعلى اللاعبين ترجمة رغبتهم في الاستمرار في الفترة المقبلة».

أما لاعب الوحدة السوري عمر خريين، فقال في تصريح صحافي: «إن اللاعبين انشغلوا بالتفكير في لقاء الزوراء في أبطال آسيا، لكنه أكد ثقته بتحسن نتائج الفريق سريعاً في الفترة المقبلة».

مدرب كلباء: عرفنا كيف نفوز على الوحدة

قال مدرب اتحاد كلباء، الأورغوياني داسيلفا: «إن فريقه استحق الفوز»، وتابع في المؤتمر الصحافي: «عرفنا كيف نفوز على الوحدة، لأننا لم نترك للمنافس أي مساحة للتحرك فيها، ونجحنا في استخلاص الكرة والسيطرة على اللقاء وتسجيل هدف الفوز».

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