حتا يُصر على النزيف أمام الظفرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فرّط حتا في تقدمه على الظفرة ليخرج متعادلاً 2-2، أمس، في الجولة 23 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليبتعد الفريق خطوة إضافية من الهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى.

ويحتل حتا المركز الأخير برصيد تسع نقاط، بينما حصد الظفرة نقطة إيجابية رفع من خلالها رصيده إلى 21 نقطة، ليضمن بقاءه في دوري الخليج العربي.

وباغت فريق الظفرة صاحب الأرض بهدف مبكر عن طريق اللاعب السنغالي ديوب، في الدقيقة الثامنة، مستغلاً كرة عرضية من الجانب الأيمن وسط غفلة دفاع حتا ليحولها في المرمى معلناً عن هدف التقدم لفريق الظفرة، ونجح في الحفاظ على هذا التقدم حتى نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني حول حتا تأخره إلى تقدم بعد حصوله على ركلة جزاء نفذها البرازيلي كريستيان بنجاح مدركاً التعادل في الدقيقة 47، وواصل حتا رغبته في التقدم وإحراز هدف التقدم، ونجح في ذلك عن طريق اللاعب نفسه من مجهود فردي في الدقيقة 53، ليتقدم حتا بعد أقل من 10 دقائق من الشوط الثاني.

من جهته، رفض الظفرة الخسارة بهدف رائع للاعب محمد الجنيبي إثر تسديدة رائعة لم ينجح الحارس محمد وليد في التعامل معها في الدقيقة 76، وأضاع البرازيلي كريستيان فرصة غريبة لفريق حتا في الوقت بدل الضائع وهو منفرد تماماً بالمرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

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