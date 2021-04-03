نتائج الوصل مع هيلمان تثير قلق الجزيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض فريق الجزيرة مواجهة مصيرية في مشوار منافسة الفريق على لقب دوري الخليج العربي، عندما يلتقي مع الوصل الساعة 5:45 في الجولة الـ23 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ يعد «الإمبراطور» من أبرز المحطات الصعبة التي ستواجه «فخر أبوظبي» بمشوار المنافسة على اللقب، خصوصاً أن نتائج الوصل تحسنت بشكل كبير، تحت قيادة المدرب البرازيلي أودير هيلمان.

ولم يخسر «الفهود» في 12 مباراة متتالية بالدوري، وكانت آخر خسارة يتلقاها الفريق بالجولة العاشرة أمام الجزيرة في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما يقدم الوصل حالياً أفضل مستوياته تحت قيادة هيلمان، وحقق الفريق خمسة انتصارات، وتعادل في خمس مباريات ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن.

أما الجزيرة فيسعى إلى استعادة انتصاراته، عقب خسارته في «الديريي» أمام الوحدة بالجولة الماضية بهدفين دون رد، ليتراجع إلى المركز الثاني بـ47 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر بني ياس.

ويأمل الجزيرة أن يحقق الفوز على الوصل، ويتعثر بني ياس أمام الشارقة، حتى يستعيد الصدارة، ولكن في الوقت نفسه ستكون مهمة صاحب الأرض صعبة أمام «الفهود»، الذي يمتلك ثاني أقوى خط هجوم في الدوري بإحراز 44 هدفاً، بينما يمتلك الجزيرة أقوى خط هجوم برصيد 54 هدفاً.

ورغم النتائج الجيدة التي حققها الوصل في الجولات الماضية، ولكن التراجع الكبير في مستوى خط الدفاع وحراسة المرمى، أبرز ما يؤرق المدرب هيلمان، خصوصاً أن الفريق دخل مرماه 38 هدفاً، ولم يحافظ «الأصفر» على نظافة شباكه إلا في ثلاث مباريات فقط في الدوري.

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