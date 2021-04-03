«السماوي» يدافع عن الصدارة ويهدد «الملك» بالضربة القاضية

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يحل بني ياس المتصدر لدوري الخليج العربي، اليوم، ضيفاً ثقيلاً على الشارقة الساعة 20:15 مساء، ضمن الجولة 23. ويهدد «السماوي» بتجريد الشارقة رسمياً من لقبه في حال الفوز عليه، إذ سيكون الفارق بينهما قد وصل إلى 10 نقاط قبل ثلاث جولات من ختام الموسم، بينما يتمسك «الملك» ببصيص الأمل في العودة للمنافسة، رغم ابتعاده بشكل كبير عنها. ويتصدر بني ياس بـ48 نقطة، مقابل 47 للجزيرة الوصيف، و41 نقطة للشارقة الثالث. وانحصر الصراع بشكل كبير جداً بين الجزيرة الذي يواجه الوصل اليوم أيضاً، وبني ياس. وتعد المباراة اختباراً صعباً ومصيرياً لبني ياس، لتأكيد العروض القوية هذا الموسم، والدفاع عن حلمه في انتزاع الدرع الأولى في تاريخه.

ويخوض الشارقة المباراة في ظروف صعبة، بسبب غياب أبرز أوراقه الهجومية، البرازيلي ويلتون سواريز، الذي رحل عن الفريق أخيراً بسبب ظروف مرضية. ويأمل الفريق أن يوقف سلسلة النتائج غير الجيدة، بعد أن تعادل أخيراً مع الوصل 3-3، ويراهن على ورقته الرابحة ممثلة في إيغور، إلى جانب البرازيلي كايو، الذي يعول عليه في تعويض غياب سواريز.

ويخوض بني ياس هذه المباراة بذكريات فوزه بهدف نظيف في الدور الأول، إذ يعد أول فريق يلحق الهزيمة بالشارقة الذي كان يتصدر وقتها الترتيب منذ بداية الموسم، قبل أن يتراجع بشكل مفاجئ.

ورهان بني ياس الأول على قوته الهجومية الضاربة، بجانب حصنه الدفاعي المتين. ويعود ليعزز هجومه، الهداف البرازيلي بيدرو، صاحب الأهداف الحاسمة في مباريات عديدة، ويأمل في تعثر الجزيرة أمام الوصل من أجل توسيع الفارق والاقتراب أكثر من اقتناص لقب الدوري.

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