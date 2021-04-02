العروبة يبحث عن تعزيز صدارة «الهواة» أمام مسافي

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

يحلّ فريق العروبة ضيفاً على فريق مسافي، في المباراة التي تقام الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الدرجة الاولى، ويلعب في التوقيت نفسه العربي مع مصفوت، والحمرية مع التعاون، بينما يلعب بالتوقيت نفسه غداً دبا الفجيرة مع الذيد، وفريق الإمارات مع دبا الحصن.

ويتصدر ترتيب البطولة العروبة برصيد 34 نقطة، وهو نفس رصيد الوصيف البطائح، يليهما فريق الإمارات برصيد 33 نقطة، ثم دبا الفجيرة 25، ودبا الحصن 24، ثم العربي 22، والحمرية 21، والتعاون 18، ثم مصفوت 16، ومسافي 15، وأخيرا الذيد نقطتين.

وتبرز للواجهة مباراة مسافي مع العروبة لأهميتها بمواقع الصدارة وحظوظ المتأهلين للأضواء، حيث يبحث المتصدر عن تحقيق الفوز والاقتراب بشكل أكبر من الصعود واللعب في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. ولا تبدو المباراة صعبة على العروبة بالنظر إلى الفارق الواضح في الإمكانات الفنية والطموح والترتيب، إلا أن فريق مسافي ليس فريقاً سهلاً عندما يلعب على ملعبه ما يبقي على الاحتمالات الثلاثة واردة في مباراة غير مسموح فيها بنزف النقاط للعروبة، خصوصاً قبل ختام المنافسات بأربع جولات، بينما يبحث مسافي عن تحقيق نتيجة ايجابية، خصوصاً وهو يلعب على ملعبه الذي يعدّ من الملاعب العنيدة على الضيوف. في المقابل، يتطلع فريق الإمارات لنيل النقاط الثلاث أمام دبا الحصن ليستعيد أحد المركزين الأول أو الثاني، ويستفيد من الراحة الإجبارية لفريق البطائح في الجولة الحالية.

فريق الإمارات يخوض مباراة دبا الحصن بطموح الوصافة على أقل تقدير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news