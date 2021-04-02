مدرب بني ياس للاعبيه: استمتعوا بضغط الصدارة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

طالب مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، لاعبيه «بالاستمتاع بضغط صدارة دوري الخليج العربي، وبالإثارة المرتقبة في المباريات الأربع المتبقية، بداية من لقاء الغد أمام الشارقة ضمن الجولة 23، التي يدخلها لأول مرة وهو في قمة الترتيب، وذلك في خطوة من المدرب لتخفيف الضغوط على لاعبيه في سباق الأمتار الأخيرة». ويتصدر بني ياس بـ48 نقطة، متقدماً بنقطة على الجزيرة الوصيف، وبسبع نقاط عن الشارقة الثالث.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي، أمس، إن «ضغوط انتقال الصدارة بيننا وبين الجزيرة ليس أمراً سهلاً». وتابع: «الضغوط موجودة، لذلك علينا الاستمتاع بها، ولا يجب علينا التفكير أبعد من مباراتنا أمام منافسينا، وصحيح أن الجزيرة يواجه الوصل قبل مباراتنا مع الشارقة، وهي مباراة نتيجتها ستكون مهمة، ولكن في الوقت نفسه يجب علينا أن نهتم بمباراتنا وليس بمباريات الفرق الأخرى».

واعتبر إيسيلا أن لاعبي فريقه في كامل الجاهزية لتقديم الأداء الأفضل، من أجل تحقيق الفوز للاحتفاظ بصدارة الدوري، وقال: «دوافعنا كبيرة من أجل تحقيق الفوز في لقاء الشارقة، عقب فترة طويلة من الراحة، اللاعبون يدركون أن الفوز سيجعلهم مستمرين في الصدارة، لذلك هم سيقدمون كل ما لديهم فيها».

وأوضح أن «منافسهم فريق الشارقة يعوّل كثيراً على نتيجة المباراة أيضاً، وأن الشارقة يدرك أنها الفرصة الأخيرة بالنسبة له إذا ما أراد الإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب، الخسارة بالنسبة له تعني ضياع حظوظه، لذلك يجب أن نحقق الفوز لنخرجه من المنافسة، وأن نكون جاهزين لتقديم الأفضل في اللقاء والحصول على النقاط الثلاث».

وحول الغيابات في صفوف الفريق خلال لقاء الغد، أوضح المدرب الروماني أن «اللاعب جواو فيكتور سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف، إلى جانب خالد العطاس بداعي الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية، وخضع على إثرها لعملية جراحية ستحرم (السماوي) من جهوده حتى نهاية الموسم».

وأعلن إيسيلا عن عودة هداف الفريق، البرازيلي جواو بيدرو، لقائمة الفريق في القمة المرتقبة، وقال: «بيدرو سيكون جاهزاً، بعد أن غاب عن اللقاء الماضي، وبالنسبة للاعب سهيل النوبي، فمن الجيد أنه شارك في التدريبات خلال اليومين الماضيين، وسنرى مدى جاهزيته لخوض اللقاء».

وعبّر عن فخره بلاعبي فريقه، وقال: «إنهم السبب وراء حصولي على جائزة مدرب الشهر في الدوري.. وأود أن أشكرهم على ذلك، لأنهم يقومون بعمل جيد في أرضية الملعب، ونتمنى أن نستمر في تقديم العروض القوية في الفترة المقبلة».

- يتصدر «السماوي» الدوري بـ48 نقطة، متقدماً بنقطة على الجزيرة الوصيف، وبسبع نقاط عن الشارقة الثالث.

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