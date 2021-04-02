«السباحة» يخاطب الأندية لاستكمال العملية الانتخابية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أرسل اتحاد السباحة، أمس، رسالة بريدية إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، لاستطلاع آرائهم في استكمال إجراءات العملية الانتخابية، وذلك عقب تأخر رد الاتحاد الدولي في هذا الشأن. وقال الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»: «هذا التوجه جاء بسبب تأخر رد الاتحاد الدولي في التعديلات التي اجريت على لائحة النظام الأساسي، والتي وافقت عليها العمومية غير العادية في 20 فبراير الماضي». وقال إن الاتحاد حدد 4 الجاري موعداً أقصى لرد الأندية على طلب الاتحاد.

وكان اجتماع 20 فبراير الماضي اطلع على النقاط التي طلب الاتحاد الدولي تعديلها على لائحة النظام الأساسي، ومنها أن يكون مؤهل المرشح لمنصب رئيس الاتحاد «ثانوية عامة» وليس مؤهلاً جامعياً، إضافة إلى أخذ موافقة كتابية من الاتحاد الدولي عند تعديل النظام الأساسي من قبل العمومية غير العادية، إضافة إلى وضع بعض القواعد العامة لمكافحة المنشطات.

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