«عمومية الدرّاجات» تسمح بمشاركة المقيم في بطولة الكأس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

وافقت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الدرّاجات، التي جرت أول من أمس، في مقر نادي الشارقة للشطرنج، على السماح بمشاركة المقيمين في بطولة كأس رئيس الدولة. وترأس منصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد، أعمال الجمعية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثل الهيئة العامة للرياضة أحمد العبدولي، مدير إدارة المنشآت الرياضية، وممثلي 16 نادياً رياضياً من أصل الأعضاء الـ 17. وصوتت الجمعية بـ14 صوتاً على مشاركة المقيم، وأكدت على أهمية أن تضم الأندية درّاجاً واحداً من المقيمين في صفوف الأندية المشاركة في مسابقة الكأس، بهدف إثراء المسابقة، واستقطاب الشركات والمؤسسات الراعية لكل فعاليات الاتحاد. وأكد رئيس الاتحاد في تصريح صحافي، نجاح فكرة ضم فرق الهواة من المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات، في العديد من سباقات الاتحاد ما ساهم في زيادة عدد المشاركين، بجانب جذب العديد من الشركات الراعية.

وفي ختام الاجتماع، صدّقت العمومية على الميزانية المقترحة للموسم المقبل، وقام رئيس الاتحاد بدعوة كل ممثلي الأندية لحضور سباق كأس رئيس الدولة، الذي يقام التاسع الجاري بمضمار القدرة في منطقة سيح السلم بدبي، والمشاركة في تتويج أبطال الموسم.

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