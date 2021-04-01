الجمعية العمومية للدراجات تفتح الباب لمشاركة الدراج المقيم في بطولة الكأس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

وافقت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الدراجات، والتي جرت أمس في مقر نادي الشارقة للشطرنج على السماح بمشاركة المقيمين في بطولة كأس رئيس الدولة. وترأس منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد أعمال الجمعية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثل الهيئة العامة للرياضة أحمد العبدولي مدير إدارة المنشآت الرياضية، وممثلي 16 ناديا رياضيا من الأندية الأعضاء.

وصوتت الجمعية بـ14 صوتا على مشاركة المقيم، وأكدت على أهمية ضم الأندية دراجا واحدا من المقيمين في صفوف الأندية المشاركة في مسابقة الكأس بهدف إثراء المسابقة وزيادة الإثارة بها واستقطاب الشركات والمؤسسات الراعية لكافة فعاليات الاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد في تصريح صحافي نجاح فكرة ضم فرق الهواة من المواطنين والمقيمين من فئتي الرجال والسيدات في العديد من سباقات الاتحاد، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في زيادة عدد المشاركين وخلق أجواء تنافسية كبيرة بين كافة الفئات المشاركة كما ساهم في إثراء السباقات وجذب العديد من الشركات والمؤسسات للمشاركة في رعاية ودعم مسيرة رياضة الدراجات.

وفي ختام الاجتماع، صدقت العمومية على الحساب الختامي والميزانية المقترحة للموسم المقبل، بعد أن قام رئيس الاتحاد بدعوة كافة ممثلي الأندية للحضور في سباق كأس رئيس الدولة الذي يقام 9 الجاري بمضمار القدرة بمنطقة سيح السلم في دبي، والمشاركة في تتويج أبطال نسخة الموسم الرياضي 2020 - 2021.

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