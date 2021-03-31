المدفع: البطولات القارية طموح فرق الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، إن «النتائج تتحقق بتكامل الأدوار من كل أعضاء المنظومة، سواء مجلس إدارة، أو جهاز فني ولاعبين»، مؤكداً أن مجلس الإدارة لا يألو جهداً في توفير كل المتطلبات التي تجعل فرق النادي في المقدمة، لافتاً إلى أن «جميع فرق النادي محل ثقة بتحقيق أفضل النتائج، ونطمح إلى الوصول لتمثيل الدولة في البطولات القارية». جاء ذلك، خلال استقبال المدفع بحضور رئيس إدارة الألعاب الفردية، سليمان الهاجري، فريق التايكواندو المتوّج بكأس الاتحاد للتايكواندو.

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