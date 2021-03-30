غارديل لزملائه في عجمان: المحاربون لا يستسلمون أبداً

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

وجه لاعب خط وسط عجمان، البرازيلي دييغو غارديل، رسالة إلى زملائه في الفريق قبل التوجه، أمس، إلى مستشفى القرهود في دبي، لإجراء عملية الرباط الصليبي، بعد تعرضه للإصابة في الركبة، خلال أحد تدريبات فريقه التي سبقت لقاء شباب الأهلي في الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وكان عجمان تعاقد مع غارديل، في فترة الانتقالات الشتوية، بديلاً عن الأرجنتيني غوستافو.

وقال اللاعب، لـ«الإمارات اليوم»: «المحاربون لا يستسلمون أبداً، طالما أن لدينا فرصة 1% للبقاء في دوري الخليج العربي، فيجب أن يكون الإيمان بتلك الفرصة 99%، الآن لدينا أربعة نهائيات، وبالتأكيد سيبذل كل الأشخاص المعنيين قصارى جهدهم، لتغيير هذا الوضع، والحفاظ على هذا النادي في دوري المحترفين».

وأضاف: «قضيت فترة قصيرة مع لاعبي عجمان، ومع ذلك ارتبطت كثيراً بالمجموعة الموجودة في النادي، أؤمن كثيراً بقدراتهم، وإخلاصهم لقميص البرتقالي، هناك ظروف تتجدد كل يوم داخل النادي قادرة على أن تُحبط أي فريق، لكن الشيء الإيجابي الذي لمسته أن الإدارة والجهاز الفني ومعهم اللاعبون متماسكون لأبعد درجة ممكنة». وتابع «قبل أن أجري العملية الجراحية أمس، كنت أوجد بشكل يومي داخل النادي، لتأدية بعض التدريبات من جهة، ولأكون إلى جانب اللاعبين من جهة أخرى، حرصت على أن أقدم لهم النصيحة، لأن هذا أقل ما يمكن أن أقدمه لفريقي، إنه لأمر صعب أن تشاهد أصدقاءك في هذا الموقف، وأنت واقف لا تستطيع أن تفعل شيئاً، هذا الموقف أثر بداخلي أكثر من الإصابة ذاتها».

وعن كيفية تعرضه للإصابة في ركبته، قال غارديل: «أصبت في التدريبات قبل مواجهة شباب الأهلي، لا أعرف بالضبط كيف حدث ذلك، لقد شعرت فقط بركبتي تلتف عندما وطئت قدمي اليمنى العشب، منذ تلك اللحظة عرفت بالفعل أن شيئًا ما قد حدث، لأنني بدأت أشعر بالألم، ولم أستطع المشي بشكل طبيعي، لكن بعد ذلك بدأت أتحسن يومًا بعد يوم». وعن مدى تأثير الإصابة وغيابه الطويل عن الملاعب وانعكاس ذلك على مستقبله المهني، قال: «إطلاقاً لن يكون لها أي تأثير سلبي فيّ، لأني أعرف نفسي والإصابة جعلتني أقوى من ما كنت عليه من قبل».

يذكر أن عجمان أبعد غارديل من قائمته، واستبدله باللاعب المغربي إلياس بلحساني، بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي.

• طالما أن لدينا فرصة 1% للبقاء، يجب أن يكون الإيمان بها 99%.

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