علي البدواوي: حتا دفع ثمن أخطاء البداية المتعثرة ومستوى الأجانب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال المدير التنفيذي لنادي حتا مشرف الفريق الأول لكرة القدم علي عبدالله البدواوي، إن الفريق دفع ثمن أخطاء البداية المتعثرة وكثرة الضغوط ومستوى اللاعبين الأجانب المتواضع. وكان فريق حتا قد تلقى خسارة جديدة أمام بني ياس في الجولة 22 من بطولة دوري الخليج العربي، ليبقى متذيلاً الترتيب برصيد ثماني نقاط فقط، وضعته على أول سلم الهبوط مع بقاء أربع جولات فقط على ختام البطولة والتي لايزال يتمسك فيها حتا بأمل البقاء من خلال تخطي أقرب منافس له فريق عجمان (11 نقطة) والفجيرة (14)، مع تبقي مواجهات مباشرة للفرق في صراع الهروب من الهبوط.

وقال علي البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»: «قدم الفريق كل ما لديه وخسرنا مباريات في اللحظات الأخيرة بسبب أخطاء غير مقصودة، ولكن للأسف الفريق يدفع ثمن الأخطاء التي حدثت في الدور الأول ومنها ضعف الإعداد وضعف مستوى اللاعبين الأجانب، والإصابات والغيابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق».

وأضاف: «العمل مستمر، وإذا كان هناك أمل سنظل متمسكين به حتى آخر مباراة، وهذا ما يقدمه كل اللاعبين، خسرنا مباراتي خورفكان وبني ياس بهدف دون مقابل، وسنظل متمسكين بأمل البقاء، وإن لم نوفق لن نلوم اللاعبين ولا الجهازين الفني والإداري، وكذلك الطبي الذي يبذل مجهوداً كبيراً صباحاً ومساءً للمحافظة على اللاعبين وإعادة تأهيلهم سريعاً».

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